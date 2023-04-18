Політика

Резніков та Остін поговорили напередодні зустрічі у “Рамштайні”

18 Квітня 2023 07:32
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зброя, сша

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим: обговорили пріоритети напередодні засідання “Рамштайн”.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“На цій зустрічі виповниться рік відтоді, як міністр Остін уперше скликав UDCG у Рамштайні для координації безпекової допомоги, що нині об’єднала близько п’ятдесяти країн на підтримку України”, – ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що обидва лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Своєю чергою, Остін повідомив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Сьогодні я поговорив із моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбудеться цього тижня в Німеччині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно”, – написав він у Twitter.


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