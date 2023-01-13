Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Таке ж голосування пройшло щодо Андрієя Аксьонова, який сам написав заяву про дострокове складання мандата.

Проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова підтримали 294 депутата, Деркача – 314, Козака – 317, Кузьміна – 319, Медведчука – 320. Проєкти постанов були підтримані більшістю всіх груп та фракцій, у тому числі й групами Платформа за життя та мир на чолі з Юрієм Бойком та Відновлення України на чолі з Ігорем Абрамовичем, створеними в Раді замість забороненої ОПЗЖ.

10 січня Зеленський підписав указ про припинення громадянства Козака, Медведчука, Кузьміна та Деркача. У відеозверненні він заявив: “Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними”. Президент заявив, що це не останні подібні рішення.