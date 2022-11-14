Політика

Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20

14 Листопада 2022 10:36
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рада

Верховна Рада України може звернутися до держав “Великої двадцятки” з закликом виключити Російську Федерацію зі складу цієї впливової групи.

Проект постанови про звернення Верховної Ради України до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї групи зареєстровано 14 листопада. Серед ініціаторів – керівники парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк та інші народні депутати.

Постанова пропонує схвалити звернення Верховної Ради до держав Групи Двадцяти щодо виключення Росії. У разі її схвалення, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направить відповідне звернення державам Групи Двадцяти.

Зараз проєкт постанови передано на розгляд комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.


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