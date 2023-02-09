Політика

Президентка Європарламенту закликала надати Україні винищувачі

9 Лютого 2023 12:57
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Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

Про це вона сказала на спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського.

“Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги”, – сказала Метсола.

“І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність”, – наголосила президентка Європарламенту.

За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною.

Вона також Запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.


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