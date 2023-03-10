Політика

До Києва приїхала прем’єрка Фінляндії. Разом із Зеленським вшанували пам’ять загиблого Героя України Да Вінчі

10 Березня 2023 13:24
27
читать на русском →
фінляндія

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України. Вона перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє TV2.no.

“Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п’ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським”, – передає видання.

Тим часом в мережі ЗМІ вже опублікували кадри, прем’єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Зокрема, Володимир Зеленський та Санна Марін разом вшанували пам’ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, із яким сьогодні прощаються в столиці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Березня 2023 13:24
27

До Києва приїхала прем’єрка Фінляндії. Разом із Зеленським вшанували пам’ять загиблого Героя України Да Вінчі
10 Березня 2023 15:10
0

В “Дію” повертаються штрафи автофіксації
10 Березня 2023 13:13
43

Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут
10 Березня 2023 12:31
67

Британська розвідка пояснила великий інтервал між ракетними ударами РФ
10 Березня 2023 12:20
26

У Харкові за ніч заживили близько 60% споживачів — Терехов
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
усі думки