Політика

Прем’єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні

11 Квітня 2023 20:45
11
читать на русском →
зброя, канада

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони.

Глава канадського уряду Джастін Трюдо зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. Українським захисникам передали танки, бронетранспортери, боєприпаси та інше озброєння.

“Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України”, – зазначив Трюдо.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 21:19
4

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України
11 Квітня 2023 20:00
34

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
11 Квітня 2023 19:33
40

Стало відомо, хто очолить Луганську та Сумську ОВА
11 Квітня 2023 18:32
20

Сили оборони відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку, – Генштаб
11 Квітня 2023 18:07
55

Росіяни блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки