Політика

Постачання Україні танків Abrams від США можуть зайняти місяці — Reuters

25 Січня 2023 08:39
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зброя, сша

Процес постачання Україні американських танків M1 Abrams може тривати місяці, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела серед чиновників США.

За словами двох чиновників, танки, найімовірніше, будуть закуплені через фонд Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Один із чиновників сказав, що, можливо, адміністрація Байдена могла б використати фонд USAI, щоб купити Abrams у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити до України. Цей процес може зайняти місяці і навіть роки.

Джерела зазначили, що оголошення про передачу танків Abrams може бути зроблене вже у середу.


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