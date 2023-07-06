Політика

Посол Грузії покинув Київ на вимогу МЗС України

6 Липня 2023 18:22
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грузія

У четвер, 6 липня, посол Грузії Георгій Закарашвілі покинув Київ на вимогу МЗС України, у Тбілісі заявляють, що ця вимога “несправедлива”.

Це підтвердило МЗС Грузії, пише “Новости-Грузия“.

Україна висловила протест Грузії через стан експрезидента країни Михеїла Саакашвілі, який також є громадянином України. Київ закликає відпустити Саакашвілі та передати його на лікування до України. Представник партії “грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе заявив, що це не хвороба, а “реклама резекції шлунка” і звинуватив експрезидента в тому, що “він просто погано їсть”.

МЗС України вимагає від посла Грузії залишити країну для проведення консультацій, у правлячій партії країни заявили, що будь-які консультації щодо цього питання виключені.

МЗС Грузії також заявляє, що дії Києва несправедливі, але Тбілісі “утримується від будь-якої додаткової реакції на кроки, що робляться Україною, і подальшого загострення ситуації”.

Георгій Закарашвілі – колишній директор політичного департаменту МЗС Грузії, був призначений на посаду посла Грузії в Україні у жовтні 2021 року.


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