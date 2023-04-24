Політика

Польща, Чехія і Словаччина виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО

24 Квітня 2023 18:09
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нато

НАТО має окреслити чіткий шлях до членства України, коли будуть відповідні умови, а до того – бути готовим надати гарантії безпеки, які раз і назавжди знімуть з України статус “сірої зони”.

Про це йдеться у статті прем’єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петра Фіали, Едуарда Гегера у журналі Foreign Affairs, повідомляє “Європейська правда“.

Прем’єри вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже  “не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії”.

На їхню думку, на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє Альянсу, в тому числі про його ставлення до України і майбутню стратегію щодо Росії.

Прем’єри нагадують, що у 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (як і Грузії) має бути пов’язане з членством в НАТО.

“Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати “сірою зоною”, – йдеться у статті.

За словами глав трьох урядів, сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.


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