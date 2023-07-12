Politico: ЄС розробляє план довгострокової військової підтримки України

Європейська служба зовнішніх справ розробила проект плану, який рекомендує ЄС взяти на себе повний пакет “зобов’язань щодо безпеки України” на довгі роки, поки країна відбиває агресію Росії.

Про це повідомляє POLITICO.

Пропозиції охоплюють широкий спектр: забезпечення “сталого” потоку зброї, продовження військових навчань і підготовки, обмін розвідданими і допомога в налагодженні зв’язків між українськими і європейськими оборонними компаніями.

У документі також вказується, що членство України в ЄС саме по собі було б зобов’язанням у сфері безпеки. Зазначається, що блок повинен надати довгострокову фінансову підтримку для відновлення України.

Рекомендації здебільшого є узагальненням зусиль ЄС, які вже спрямовані на підтримку Києва. Але в сукупності вони вирізняються широтою і запланованою довготривалістю, по суті окреслюючи обсяги потенційної підтримки в найближчі роки – політично делікатне питання, зважаючи на те, що економіка перебуває у напруженому стані, а деякі країни не бажають надавати ЄС більше грошей.

“Чим більше ми зможемо говорити про довгострокові зобов’язання, тим більше ми зможемо дати Путіну зрозуміти, що він не може розраховувати на втому Європи через вибори чи будь-яку іншу причину. Однак це не означає, що ми робимо ставку на те, що війна триватиме”, – сказав один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Окрім ЄС, великі західні держави, такі як США, Велика Британія, Німеччина та Франція, працюють над створенням проекту власних зобов’язань у сфері безпеки, який би дозволив іншим країнам приєднатися і взяти на себе зобов’язання щодо надання військової допомоги Україні.

Окремо НАТО працює над тим, як модернізувати українську армію і підготувати її до того, щоб одного дня країна змогла приєднатися до Альянсу. Обіцянки ЄС у сфері безпеки доповнюють ці плани, хоча й мають дещо менший резонанс.

ЄС обмежений у тому, що він може зробити у військовому плані. Хоча блок може надавати допомогу, наприклад, у вигляді військової підготовки, він не може фактично надати Україні зброю. Натомість Брюссель заохочує країни ЄС надсилати власну зброю, пропонуючи часткове відшкодування таких “пожертв”.

У документі ця система відшкодування розглядається як основа довгострокової військової підтримки України з боку ЄС, а офіційні особи “незабаром” запропонують план створення “спеціального” грошового фонду для таких зусиль, який діятиме до 2027 року.

“Це буде ключовим елементом зобов’язань ЄС щодо безпеки України в короткостроковій і довгостроковій перспективі”, – йдеться в повідомленні.

У проекті документа вказується, що ЄС витратить чотири мільярди євро з фонду для підтримки України лише цього року, щоб допомогти покрити витрати на озброєння. І з часом фонд повинен розвиватися, переходячи від відшкодування витрат на такі речі, як боєприпаси, до субсидування спільних закупівель зброї ЄС і “більш складних і дорогих систем озброєнь”.

Зокрема, в документі стверджується, що ЄС повинен “співфінансувати” спроби країн закуповувати ракети і винищувачі в межах довгострокового плану з посилення протиповітряної оборони України.

Окремо наголошується на масштабах військової підготовки від ЄС.

Документ є продовженням зобов’язань, які лідери ЄС взяли на себе за підсумками саміту минулого місяця в Брюсселі. У спільній заяві 27 лідерів заявили, що вони “готові разом з партнерами сприяти виконанню майбутніх зобов’язань щодо безпеки України”.

У документі стверджується, що єдність ЄС у підтримці України є критично важливою, а війна РФ названа “фундаментальним викликом європейському миру і безпеці”.

“Росія навряд чи відмовиться від своєї мети захопити Україну. Через це Україна й надалі потребуватиме довгострокових зобов’язань і підтримки з боку ЄС, щоб забезпечити своє вільне і демократичне європейське майбутнє”, – йдеться у документі.