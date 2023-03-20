Політика

Північна Македонія передала Україні 4 літака Су-25 на запчастини

20 Березня 2023 16:53
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літаки

Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25 та розглядає можливість передачі ударних гелікоптерів Мі-24.

Це стало можливим завдяки новому пакету військової допомоги, який було схвалено на засіданні уряду 14 березня.

Літаки, передані Македонією, є непридатними для польотів і можуть бути використані як донори запчастин.

Крім того, Північна Македонія передала Україні піхотну зброю та боєприпаси, артилерійську техніку, основні бойові танки, системи протитанкового та зенітного озброєння, обладнання та боєприпаси для використання військовою авіацією.

Кількість та тип переданої техніки не було повідомлено. Уряд Македонії також розглядає можливість передачі Україні 12 гелікоптерів Мі-24.


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