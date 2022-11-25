Політика

Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги

25 Листопада 2022 16:16
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зброя, норвегія

Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, передає TV2.no.

“Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко”, – заявив Грам.

До цієї партії допомоги увійшло наступне:

  • 1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;
  • 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;
  • 55 тисяч одиниць зимового військового одягу;
  • 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;
  • 30 тисяч сухпайків.

Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.


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