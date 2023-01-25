Політика

Німеччина прийняла рішення передати Україні танки Leopard 2

25 Січня 2023 12:48
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зброя, німечина

Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення уряду Німеччини.

Йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

Таким чином, Німеччина прийняла рішення передати Україні танки, а також дала “зелене світло” іншим країнам щодо постачань сучасних машин українським військовим.

Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.


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