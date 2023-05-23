Політика

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Що в нього увійшло

23 Травня 2023 19:41
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зброя, німеччина

Федеральний уряд Німеччини у вівторок оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

Окрім TRML-4D, Німеччина також передала Україні:

  • броньовані мостоукладачі Biber — 2;
  • мобільні та захищені засоби розмінування — 3;
  • безпілотники-розвідники Vector — 54;
  • антидронні системи — 8;
  • машини для прикордонників — 6;
  • частотний глушник — 1;
  • вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;
  • до десятка вантажівок і причепів;
  • вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;
  • пікапи — 34;
  • вантажівки Zetros — 8.

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