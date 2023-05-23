Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Що в нього увійшло

Федеральний уряд Німеччини у вівторок оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.
Окрім TRML-4D, Німеччина також передала Україні:
- броньовані мостоукладачі Biber — 2;
- мобільні та захищені засоби розмінування — 3;
- безпілотники-розвідники Vector — 54;
- антидронні системи — 8;
- машини для прикордонників — 6;
- частотний глушник — 1;
- вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;
- до десятка вантажівок і причепів;
- вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;
- пікапи — 34;
- вантажівки Zetros — 8.
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