Політика

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Що в нього увійшло Федеральний уряд Німеччини у вівторок оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D. Окрім TRML-4D, Німеччина також передала Україні: броньовані мостоукладачі Biber — 2;

мобільні та захищені засоби розмінування — 3;

безпілотники-розвідники Vector — 54;

антидронні системи — 8;

машини для прикордонників — 6;

частотний глушник — 1;

вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;

до десятка вантажівок і причепів;

вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;

пікапи — 34;

вантажівки Zetros — 8. Поділитися:



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