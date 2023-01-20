Політика

Німеччина анонсувала «весняний пакет» допомоги Україні на мільярд євро

20 Січня 2023 16:45
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зброя, німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що Україні передадуть «весняний пакет» допомоги на один мільярд євро, де буде зброя та обладнання для Сил оборони.

Про це пише Die Welt.

Завдяки цьому «весняному пакету» загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни збільшиться до 3,3 млрд євро. Про деяке обладнання, яке анонсував Пісторіус, вже було оголошено раніше.

Зокрема, йдеться про ЗРК Patriot, сім зенітних танків Gepard і ще один ЗРК IRIS-Т з додатковими керованими ракетами.

«Загалом ми говоримо про “весняний пакет” на трохи більше одного мільярда євро», — сказав Пісторіус.

Крім того, дуже важливою є підготовка українських військових — тренування розпочнуться наприкінці січня, розповів міністр.


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