Політика

Нідерланди планують надати Україні батарею PATRIOT

17 Січня 2023 21:01
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зброя, Нідерланди

Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте у вівторок заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.

Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція Reuters.

“На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини”, – сказав прем’єр Нідерландів, не уточнивши, скільки ЗРК отримає Україна й коли.

Раніше агенція Bloomberg першою повідомила, що уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot слідом за Сполученими Штатами й Німеччиною.

На зустрічі з президентом США нідерландський прем’єр нагадав, що Нідерланди вирішили витратити додаткові 2,5 мільярда євро на підтримку України. Своєю чергою Байден подякував Рютте за “дуже тверду” підтримку України.

Очікується, що під час двосторонніх переговорів Байден і Рютте обговорять подальшу підтримку України, “а також подальшу співпрацю в галузі оборони і безпеки і зміцнення двосторонніх торговельних відносин”.


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