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Нідерланди обіцяють із серпня почати навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський – Головне в Україні
Політика

Нідерланди обіцяють із серпня почати навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський

12 Липня 2023 12:56
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Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 у серпні та допоможуть зміцнити систему ППО України й артилерію.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України», – зазначив глава держави.

Також Зеленський оголосив про домовленості конкретного внеску Нідерландів у зміцнення української ППО та артилерії.


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