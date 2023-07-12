Нідерланди обіцяють із серпня почати навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський

Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 у серпні та допоможуть зміцнити систему ППО України й артилерію.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
«Зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України», – зазначив глава держави.
Також Зеленський оголосив про домовленості конкретного внеску Нідерландів у зміцнення української ППО та артилерії.