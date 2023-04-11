Названа дата наступної зустрічі у форматі “Рамштайн”

Наступна зустріч групи військової підтримки України “Рамштайн” відбудеться вже 21 квітня на однойменній військово-повітряній базі в Німеччині.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, пише “Радіо Свобода“.

“Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі “Рамштайн”, Німеччина, 21 квітня 2023 року”, – заявив в ВПС США.

Також зазначається, що Остін запросив міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, яка продовжується на території України й різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США