НАТО, Євросоюз та Україна вперше проведуть тристоронню зустріч

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована спільна пресконференція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.

“Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи”, – сказав він.