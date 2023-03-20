Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так званий “мирний план” Китаю щодо конфлікту в Україні може бути спрямований на затягування війни, щоб допомогти Росії заморозити конфлікт.

План складається з 12 пунктів і був оприлюднений Пекіном у день річниці повномасштабного вторгнення. Одним з пунктів є негайне припинення вогню без виведення російських військ з окупованих територій України.

Блінкен вважає, що це підтримує ратифікацію російського завоювання України, що не є конструктивною дипломатією. Він також зауважив, що китайська ініціатива може бути тактикою затягування часу, щоб Росія могла підготуватися для проведення подальших військових дій.

Блінкен закликав світ не датися обдурити будь-яким тактичним ходом Росії, що підтримується Китаєм або будь-якою іншою країною.