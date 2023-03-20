Політика

“Мирний план” Китаю фактично ратифікує окупацію територій України, – Блінкен

20 Березня 2023 22:01
37
читать на русском →
китай, блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так званий “мирний план” Китаю щодо конфлікту в Україні може бути спрямований на затягування війни, щоб допомогти Росії заморозити конфлікт.

План складається з 12 пунктів і був оприлюднений Пекіном у день річниці повномасштабного вторгнення. Одним з пунктів є негайне припинення вогню без виведення російських військ з окупованих територій України.

Блінкен вважає, що це підтримує ратифікацію російського завоювання України, що не є конструктивною дипломатією. Він також зауважив, що китайська ініціатива може бути тактикою затягування часу, щоб Росія могла підготуватися для проведення подальших військових дій.

Блінкен закликав світ не датися обдурити будь-яким тактичним ходом Росії, що підтримується Китаєм або будь-якою іншою країною.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Березня 2023 22:01
37

“Мирний план” Китаю фактично ратифікує окупацію територій України, – Блінкен
20 Березня 2023 20:30
36

Пентагон оприлюднив детальний вміст пакету військової допомоги Україні на $350 млн
20 Березня 2023 18:20
17

Україна отримає від ЄС 1 млн артилерійських боєприпасів протягом року
20 Березня 2023 17:39
39

США оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги на $350 млн
20 Березня 2023 17:21
76

Ганна Маляр розповіла, як оборона Бахмута впливає на хід війни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки