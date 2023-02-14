Молдова закрила повітряний простір

Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки.
Про це повідомляє компанія Air Moldova.
“Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів”, – повідомили в компанії.
У зв’язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.
Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.
Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.
Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.