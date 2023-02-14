Політика

Молдова закрила повітряний простір

14 Лютого 2023 14:33
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молдова

Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки.

Про це повідомляє компанія Air Moldova.

“Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів”, – повідомили в компанії.

У зв’язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.

Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.

Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.


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