Молдова закрила повітряний простір

Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки.

Про це повідомляє компанія Air Moldova.

“Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів”, – повідомили в компанії.

У зв’язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.

Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.

Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.