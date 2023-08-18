Міноборони Данії: українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 наприкінці серпня

Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці цього місяця.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії, передає CNN.
Як наголошується, у навчанні українських льотчиків візьме участь коаліція з 11 країн.
Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці цього місяця.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії, передає CNN.
Як наголошується, у навчанні українських льотчиків візьме участь коаліція з 11 країн.
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