Політика

Міноборони Данії: українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 наприкінці серпня

18 Серпня 2023 17:43
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Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці цього місяця.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії, передає CNN

Як наголошується, у навчанні українських льотчиків візьме участь коаліція з 11 країн.


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