Литва передала Україні вже 50 бронетранспортерів М113

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що від його країни до України загалом прибули вже 50 бронетранспортерів М113.

Про це пише видання Delfi.

«Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, була доставлена до України. Зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113», — сказав Анушаускас.

За словами литовського міністра, Литва розглядає подальшу можливу підтримку України, консультуючись із країнами НАТО. Він пояснив, що Литві необхідно виконувати й свої зобов’язання перед Альянсом для гарантування безпеки військовослужбовців, які перебувають у його країні.