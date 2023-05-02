Політика

Лукашенко зібрав силовиків на нараду через “провокації” на кордоні

2 Травня 2023 13:38
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Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, скликав нараду силовиків через “зростання військового потенціалу НАТО та провокації на кордоні”.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство “Белта”.

Лукашенко твердить, що ситуація навколо Білорусі залишається складною – поблизу кордонів “зростає військовий потенціал НАТО та відбуваються провокації”.

“Відкласти цю нараду ми не могли: ситуація нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії”, – сказав Лукашенко.

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель під час наради заявив, що за даними розвідки “прогнозується значне загострення оперативної обстановки, що складається навколо Білорусі”.


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