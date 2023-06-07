Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали в літаку із Протасевичем

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали в Мінську ще 2021 року за обвинуваченням в адмініструванні опозиційного Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі».

Про це повідомляє провладне агентство «БелТА».

Губернатор Приморського краю, звідки родом дівчина, написав, що указ про помилування Лукашенко підписав після зустрічі з ним. Сапегу вже передали делегації Приморського краю.

У Білорусі стверджували, що Сапега зізналася у веденні одного з Telegram-каналів, які білоруський режим вважає екстремістськими. Там публікували, зокрема, особисті дані силовиків.

Торік дівчину засудили до 6 років колонії за нібито розпалювання ворожнечі та незаконне збирання й поширення персональної інформації. Досі розглядалася передача Сапеги до колонії в росії для відбування терміну, але суд так і не почав розглядати це питання.

Сапегу затримали в Мінську у травні 2021 року разом з її хлопцем, білоруським опозиціонером та співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Заради цього екстрено посадили літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

Протасевич отримав 8 років ув’язнення, але також був нещодавно помилуваний. Йому інкримінували розпалювання ворожнечі, організацію масових заворушень, створення та керування екстремістським формуванням, наклеп і публічну образу Лукашенка тощо.