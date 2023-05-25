Політика

Лавров “по моїх слідах” планує свій візит до Африки, – Кулеба

25 Травня 2023 15:15
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африка, мзс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого турне до Африки повідомив, що глава російського МЗС Сергій Лавров “по його слідах” готує візит на континент, а російські посли розповідають урядам африканських країн, як погано приймати українського міністра.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Кулеби під час відеовключення в Instagram з Ефіопії.

“Я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне і там, де я зʼявляюся, приходить російський посол і починає розказувати: як погано, що ви приймали українського міністра.

Лавров по моїх слідах, навздогін одразу намагається говорити з людьми, з якими я говорив і планує свій візит до Африки”, – сказав Кулеба.

Міністр вважає Африку простором дипломатичного двобою з Росію. Він наголосив, що Росія 30 років потужно працювала, сіяла свою пропаганду і наразі переконує в тому, що вона є “рятівником і єдиним захисником” Африки.

Кулеба також повідомив, що його турне продовжиться в Руанді.


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