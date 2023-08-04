Політика

Латвія попросить тисячі росіян залишити країну

4 Серпня 2023 16:34
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латвія

Управління у справах громадянства та міграції Латвії попросить 6 тисяч російських громадян залишити країну − листи з відповідним проханням надішлють у вересні.

Про це повідомляє LSM.

Йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС.

“Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто повинне висилати вимогу покинути країну протягом 3 місяців”, – зазначив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарс Лідак.

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи готують. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько 6 тисяч.

“Якщо у людини немає прав перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де у людини є право на перебування. Час для виїзду – три місяці. Він дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху.

Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати”, – сказав заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш

Водночас він додав, що такі громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія вирішила попросити російських громадян, які проживають в країні, скласти обов’язковий іспит на знання латиської мови.

Це викликало неоднозначну реакцію в країні, де з моменту розпаду СРСР мешкають тисячі росіян, які так і не отримали громадянство Латвії. Критики кажуть, що багато з них не змогли інтегруватися в латвійське суспільство.


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