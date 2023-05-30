Китай відмовив США в зустрічі міністрів оборони

Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств на полях щорічного форуму з питань безпеки в Сінгапурі, який відбудеться найближчими вихідними, повідомив Пентагон.

«Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили запрошення міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі цього тижня. Департамент твердо вірить у важливість підтримки відкритих ліній зв’язку між військовими Вашингтона і Пекіна, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфлікт», — йдеться в заяві Пентагону.

Як пише The Wall Street Journal, рішення Китаю було прийняте після тижневих зусиль США забезпечити зустріч, зокрема і офіційного листа Остіна до Лі.

Відмова Китаю від зустрічі може викликати занепокоєння серед союзників у Південно-Східній Азії, які нервують через те, що вони затиснуті між двома державами, попередили деякі офіційні особи США.

«У нас було багато труднощів з точки зору того, коли ми пропонували телефонні дзвінки, зустрічі, діалоги, незалежно від того, чи йдеться про міністра, або про інших вищих лідерів оборони США», — заявив минулого тижня Елі Ратнер, помічник міністра оборони з безпеки Індійсько-Тихоокеанського регіону.