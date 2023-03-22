Політика

Китай уважно стежить за ситуацією в Україні, – Блінкен

22 Березня 2023 18:15
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китай, блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив під час слухань у підкомітеті Сенату США.

Як повідомляє Sky News, він сказав сенаторам, що політична та матеріальна підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам США, хоча він не бачив жодних доказів того, що Пекін постачає летальну зброю Росії для використання у війні в Україні.

Пан Блінкен виступив після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви на початку цього тижня.

Він сказав: “Ставки на Україну виходять далеко за межі України… Я думаю, що це має глибокий вплив, наприклад, на Азію”.

Китай “дуже уважно” дивиться на те, що відбувається в Україні, і витягне уроки з того, як світ “протистоїть російській агресії”, додав він.

Вторгнення Росії призвело до побоювань, що Китай відчує сміливість зробити крок проти Тайваню, який він вважає територією Китаю.

Пан Блінкен додав: “Я думаю, що якщо Китай дивиться на це – а вони дивляться на це дуже уважно – вони витягнуть уроки щодо того, як світ об’єднується або ні, щоб протистояти цій агресії”.

Якби Росії дозволили безкарно атакувати свого сусіда, це “відкрило б скриньку Пандори” і призвело б до “світу конфлікту”, сказав він.


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