Конгресмени знову просять Байдена передати Україні ATACMS

Представники Конгресу США закликають президента Джо Байдена передати Україні зброю більшої дальності. Йдеться про балістичні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на лист “Гельсінської Комісії США”.

Лідери двопартійної “Гельсінської комісії” закликали Білий дім дати “зелене світло” постачанням в Україну армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS. Він може бути випущений із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.

“Тепер, коли ухвалено рішення відправити F-16, настав час присвятити себе повній перемозі України та доставити все необхідне обладнання”, – написали представники Джо Вілсон та Стів Коен у листі від 25 травня, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

У листі до Байдена додали, що майже всі системи озброєнь, які були запитані Україною, були доставлені після сильного тиску. Вони закликали Білий дім не чекати нової кампанії тиску, щоб надати ATACMS.