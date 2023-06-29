Ізраїль не може передати Україні серйозну зброю оскільки побоюється, що вона може потрапити до Ірану, – Нетаньяху

Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони «Залізний купол», розробленої спільно з США, бо боїться, що вона може потрапити до рук Ірану і бути використаною проти самого Ізраїлю, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю The Wall Street Journal.

«У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою», – стверджує глава ізраїльського уряжду.

Він також заперечив передачу Україні і іншого високотехнологічного озброєння, оскільки стурбований тим, що воно може бути захоплене на полі бою в Україні і передане російською стороною Ірану.

Нетаньяху заявив, що висловив Росії свою стурбованість з приводу її зростаючих військових зв’язків з Іраном, який постачає Москві безпілотники для нападів на Україну.

«Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість», – сказав Нетаньяху, однак відмовився коментувати відповідь Москви.