Грузинська влада повільно вбиває Саакашвілі, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві

Зеленський розповів, що перед пресконференцією його передали фотографії нинішнього стану Саакашвілі.

“Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фотографії) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд”.

“Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії – що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, вибачте, вбивають”, – сказав Зеленський.