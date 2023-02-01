Політика

Грузинська влада повільно вбиває Саакашвілі, – Зеленський

1 Лютого 2023 17:02
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зеленський, саакашвілі

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві

Зеленський розповів, що перед пресконференцією його передали фотографії нинішнього стану Саакашвілі.

“Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фотографії) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд”.

“Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії – що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, вибачте, вбивають”, – сказав Зеленський.


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