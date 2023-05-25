Політика

F-16 для України. Остін озвучив домовленість “Рамштайну”

25 Травня 2023 20:10
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рамштайн, літаки

Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі “Рамштайн”, повідомляє “Європейська правда“.

“Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з надання тренування на F-16 для українських сил. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити рамку навчань”, – повідомив Остін.

Він додав, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.

“Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн”, – підкреслив міністр оборони США.


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