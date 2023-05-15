Політика

Ердоган не зміг перемогти у першому турі — підраховано майже 100% голосів

15 Травня 2023 06:52
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туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не зміг здобути перемогу у першому турі виборів глави держави. Найімовірніше, у країні відбудеться другий тур, де зійдуться Ердоган та лідер опозиції Кемаль Киличдароглу. Підрахунок голосів в онлайн-режимі фіксує турецька агенція Anadolu.

За підсумками підрахунку 98,41% голосів Ердоган набирає у першому турі 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу — 45%.

Лідер Партії націоналістичного руху Сінан Оган набрав 5,23% голосів.

Найімовірніше, слід очікувати на другий тур виборів між Ердоганом і Киличдароглу, який запланований на 28 травня.


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