До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну – Кулеба

Країни НАТО не вводитимуть війська на територію України, доки не закінчиться війна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська в Україну. Більше того, ми цього не просимо. Ми говоримо: дайте нам зброю”, – сказав Кулеба в ефірі “Сніданок з 1+1”.

Водночас Кулеба зазначив, що після того, як Україна стане членом НАТО, коли закінчиться війна, українські бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх.

Міністр знову наголосив, що членство України в НАТО не може завершити війну, але може запобігти новим війнам.