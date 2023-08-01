Політика

До Білорусі прибула 14-та колона “вагнерівців”, – Гаюн

1 Серпня 2023 20:04
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вагнер, білорусь

До Білорусі прибула 14-та колона найманців з ПВК “Вагнер”. У її складі помічено 15 машин.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

“14-та колона найманців Пригожина в цей момент рухається трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в с. Цель”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у колоні близько 15 машин і більшість – це фури, які перевозять великі залізні контейнери, схожі на морські. Частина контейнерів ніби переобладнані під інші потреби. Що саме перевозиться у контейнерах, невідомо. Окрім фур, у колоні також їде автобус та кілька пікапів.


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