Журналістка київського ЗМІ шпигувала на користь Білорусі

У Києві затримали 35-річну агентку білоруського КДБ, яка діяла під прикриттям журналістської діяльності та намагалася інфільтруватися до одного з підрозділів української воєнної розвідки. Викриття стало результатом тривалої спільної спецоперації власної безпеки ГУР МО України та СБУ.

Про це повідомили в ГУР.

Співробітники СБУ та власної безпеки ГУР кілька місяців документували діяльність білоруської шпигунки та під виглядом секретних даних їй передавали їй дезінформацію.

За даними слідства, агентка працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 її відрядили для агентурної роботи на територію України. Прикриттям слугувала журналістська діяльність ― після роботи на підсанкційному каналі Медведчука “112” шпигунка влаштувалась в одне із провідних медіа України.

“Далі за наказом куратора під легендою необхідності медобстеження жінка виїхала на додатковий інструктаж в одну з країн ЄС. Від чекістів вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти держави-агресора на боці України”, – йдеться в повідомленні.

Також білоруська шпигунка повинна була встановити зв’язки з працівниками посольства КНР в Києві, аби зібрати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Після збору об’ємної доказової бази агентку затримали в Києві, вилучили смартфон та диктофон, які вона використовувала для збору закритих відомостей. Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.