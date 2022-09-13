Для Росії недосяжні навіть проміжні цілі, – The Wall Street Journal

Швидкий контрнаступ українців на фронті поламав всі плани Путіна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Розгром російських військ Україною з позицій, які вони здобули найважчими зусиллями на вихідних, поламав військові цілі Москви, підриваючи її ретельно розроблений план і змушуючи президента Росії Володимира Путіна розв’язувати питання про те, хто винен і що з цим робити.

Під час вторгнення Росії в Україну Кремль твердо дотримувався своєї позиції, що операція розгорталася за планом, попри невдачі та провали. Московські пропагандисти використовували свої платформи на державному телебаченні, щоб стверджувати, що військові цілі пана Путіна — повалити прозахідний уряд Києва та повернути Україну під вплив Росії — виконуються.

Але хаотичний відступ Росії з опорних пунктів на північному сході України, міст і містечок, які вона місяцями захоплювала, змушує політичне та військове керівництво Москви намагатися поглинати масштаби втрат, вважають аналітики, які стежать за внутрішньою російською політикою, — пише видання.

“У Москві борються за спосіб розуміння того, що відбувається прямо зараз, і за наратив, щоб пояснити це навіть собі, не кажучи вже про громадськість”, — сказав Найджел Гулд-Девіс, старший науковий співробітник Міжнародного інституту з питань Росії та Євразії.

Однак виведення російських військ з Ізюма в Харківській області, означає, що Москва втратила найважливіший потенційний плацдарм для нападу на частини Донбасу, які все ще перебувають під контролем України, — зауважує The Wall Street Journal.

“Навіть проміжні цілі другого порядку, які поставила собі Росія, — поглинути Донецьк і Луганськ, — недосяжні”, — сказав пан Гулд-Девіс, колишній британський дипломат у Росії та Білорусі. “Кремль зараз стоїть перед найважчим вибором у війні, — сказав він. – Час не на їхньому боці”.