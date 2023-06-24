Час покласти край злу: Кулеба звернувся до світу у зв’язку із заколотом у Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії й закликав країни світу нарешті “покласти край злу”.
Про це він написав у Twitter.
“Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз”, – зазначив Кулеба.
Він закликав відмовитися “від фальшивого нейтралітету та страху перед ескалацією, надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією”.
“Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити”, – підсумував голова МЗС.
Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023