Час покласти край злу: Кулеба звернувся до світу у зв’язку із заколотом у Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії й закликав країни світу нарешті “покласти край злу”.

Про це він написав у Twitter.

“Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз”, – зазначив Кулеба.

Він закликав відмовитися “від фальшивого нейтралітету та страху перед ескалацією, надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією”.

“Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити”, – підсумував голова МЗС.