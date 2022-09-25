Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, – Трасс

Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента Росії Володимира Путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.

Про це заявила прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє CNN.

“Ми не повинні слухати його (Путіна) брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців”, – сказала Трасс.

Таким чином британський прем’єр прокоментувала оголошення часткової мобілізації військ у Росії.