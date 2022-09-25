Політика

Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, – Трасс

25 Вересня 2022 17:48
30
війна, британія

Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента Росії Володимира Путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.

Про це заявила прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє CNN.

“Ми не повинні слухати його (Путіна) брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців”, – сказала Трасс.

Таким чином британський прем’єр прокоментувала оголошення часткової мобілізації військ у Росії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 19:21
15

Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення, – Генштаб
25 Вересня 2022 18:51
24

ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів загарбників, – Генштаб
25 Вересня 2022 18:20
17

Звільнені з полону “Азовці” проходять медогляди і скоро побачаться з родинами
25 Вересня 2022 18:04
29

На Херсонщині Сили оборони знищили два склади боєприпасів і пункт управління окупантів
25 Вересня 2022 17:48
30

Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, – Трасс
Останні новини
усі новини