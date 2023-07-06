Політика

Болгарія підтримує членство України в НАТО

6 Липня 2023 16:17
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нато, Болгарія

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Як пише Жовква, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Що це означає:

  • деклараціє засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;
  • Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу;
  • Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО;
  • декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні;
  • Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

“До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває – працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту”, – пише заступник голови Офісу президента.


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