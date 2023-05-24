Політика

Білий дім вивчає повідомлення про можливе використання озброєнь США на території Росії

24 Травня 2023 21:25
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сша

Офіційний Вашингтон заявив, що вивчає повідомлення та зображення, які вказують на можливе залучення американського озброєння й техніки на території Росії.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське обладнання та транспортні засоби могли бути залучені (до операції в Бєлгородській області)», – зауважив представник Білого дому.

Водночас, за його словами, США чітко заявляли, що не підтримують використання американського обладнання для проведення атак на російській території.


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