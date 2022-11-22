Політика

Більшість частин іранських дронів виробляються компаніями США та Європи, – розвідка

22 Листопада 2022 15:32
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розвідка, зброя

Розвідувальні дані, зібрані завдяки збиттю в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин цих апаратів виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.

“Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що фахівці воєнної розвідки України дослідили: три чверті компонентів іранських безпілотників – американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.


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