Більшість частин іранських дронів виробляються компаніями США та Європи, – розвідка

Розвідувальні дані, зібрані завдяки збиттю в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин цих апаратів виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.

“Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що фахівці воєнної розвідки України дослідили: три чверті компонентів іранських безпілотників – американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.