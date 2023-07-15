Politico: Україна все ще чекає від США офіційного схвалення навчання на F-16

Близько 9 українських пілотів планують навчити польотам на американських винищувачах F-16 на перших курсах, які мають пройти в Румунії. Також до групи мають потрапити румунські, болгарські та словацькі пілоти. Про це пише Politico.

Наразі десяток європейських країн чекає на схвалення з боку США програми з навчання українських пілотів для польотів на F-16. Держдепартамент має підписати документи про передачу інструкцій, льотних тренажерів та інших матеріалів. Але немає підстав вважати, що США дадуть «зелене світло».

Запити європейців перебувають на розгляді вже кілька тижнів, міжвідомчий процес може тривати багато часу.

Начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант заявив, що США повинні переконатися в тому, що «перекладено технічний посібник, підготовлено пакети технічних даних та план супроводу».