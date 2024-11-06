Politico: Україна готується до перемоги Трампа, який обіцяє “зупинити війни”

Українці неспокійно відреагували на новину, що Дональд Трамп буде переобраний президентом США, після того як він пообіцяв “зупинити війни” у своїй переможній промові сьогодні вранці.

Як пише Politico, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну Росії проти України за один день, і погрожував припинити допомогу Києву.

У прагматичній заяві, опублікованій сьогодні в соцмережах, президент України Володимир Зеленський згадав про “чудову зустріч” із Трампом у вересні та похвалив республіканця за “прихильність підходу “мир через силу” в глобальних справах”. Але при цьому він додав: “Ми розраховуємо на подальшу сильну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах”.

Незважаючи на неодноразові наполегливі заяви українського уряду під час американської передвиборчої кампанії, що у нього є двопартійна підтримка у Вашингтоні, було зрозуміло, що перспективи перемоги Трампа сильно тиснуть на Київ.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов написав у Facebook: “Тепер нам доведеться жити у світі Трампа. Я дуже скептично ставлюся до того, що війна закінчиться через 24 години, як він обіцяв. Але нудьгувати нам точно не доведеться”.

Через непередбачуваність Трампа українці не знають, чого очікувати від його другого президентства.

Республіканець неодноразово заявляв, що має добрі стосунки з Путіним, і називав Зеленського “найбільшим комівояжером в історії”. Але він також стверджував, що говорив Путіну, що США бомбитимуть Москву, якщо та спробує напасти на Україну.

Голова комітету із зовнішньої політики в українському парламенті Олександр Мережко дотримується відносно оптимістичного погляду, заявляючи, що президентство Трампа вимагатиме від Києва зміни підходу.

“Не думаю, що його президентство буде поганим для України – можливо, складним, зухвалим, але не обов’язково поганим”, – сказав Мережко в інтерв’ю Politico.

“Трамп – прагматичний бізнесмен”, який “мислить категоріями витрат і вигод”, додав він, а це означає, що Україні доведеться потрудитися, щоб переконати його продовжувати підтримувати Київ.