Політика

Поліцейські і рятувальники мають бути заброньовані на 100% – Веніславський

4 Червня 2024 13:02
мобілізація, дснс, мвс
Ілюстративне фото / Getty Images

Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції “Слуга Народу”  заявив, що Кабмін незабаром має затвердити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

“Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати”.

Веніславський додав, що в разі виникнення питання про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників, його можуть обговорити у комітеті, проте, за його словами, “загальна концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами”, тому люди цих професій мали б бути заброньованими.


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