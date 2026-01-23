        Кримінал

        Погрожував підірвати адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами

        Галина Шподарева
        23 Січня 2026 11:34
        Граната Ф-1 / Фото: ГУНП у Львівській області
        Граната Ф-1 / Фото: ГУНП у Львівській області

        У Львівському районі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових пристроїв. Під час обшуків у нього вилучили гранати та сотні набоїв, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        17 січня зловмисник зателефонував у поліцію і повідомив, що має боєприпаси і може їх використати для пошкодження однієї з адміністративних будівель у місті Пустомити.

        Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Під час поверхневого огляду у нього було виявлено три гранати Ф-1 та 30 патронів калібру 5,45 мм.

        За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили ще одну гранату Ф-1, 180 патронів калібру 5,45 мм, револьвер та чотири магазини до автомата Калашникова.

        Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

        Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів та вибухових пристроїв.

        Вилучена в зловмисника граната / Фото: ГУНП у Львівській області

