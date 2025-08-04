Побиття курсанта на навчальному полігоні на Кіровоградщині: судитимуть двох військових

Державне бюро розслідувань завершило розслідування побиття курсанта на навчальному полігоні на Кіровоградщині. Обвинувальний акт скерований до суду.

Про це повідомили в ДБР.

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У вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним із новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували.

Командир навчального взводу, який перебував на місці, не вжив жодних заходів для припинення побиття.

Нараз інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командир навчального взводу відсторонений від посади та обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.