Суспільство

План внутрішньої стійкості передбачає зміну підходів до мобілізації
18 Листопада 2024 15:07
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мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Президент Володимир Зеленський підготував план стійкості України, який передбачає оновлення мобілізаційної системи та підходів до рекрутингу. Презентація документа очікується у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.  

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у фракції «Слуга народу» та команді глави держави.  

Згідно з інформацією, план включає 10 основних напрямків: фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет і політика героїв.

Серед ключових положень документа — модернізація мобілізаційних процесів, розроблення та виробництво сучасного озброєння, посилення захисту енергетичної інфраструктури, залучення інвестицій у економіку, вдосконалення політики щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства об’єднання українців і забезпечення соціальної інтеграції військовослужбовців.  

Очікується, що деталі плану будуть озвучені президентом під час засідання парламенту.


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