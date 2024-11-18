План внутрішньої стійкості передбачає зміну підходів до мобілізації

Президент Володимир Зеленський підготував план стійкості України, який передбачає оновлення мобілізаційної системи та підходів до рекрутингу. Презентація документа очікується у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у фракції «Слуга народу» та команді глави держави.

Згідно з інформацією, план включає 10 основних напрямків: фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет і політика героїв.

Серед ключових положень документа — модернізація мобілізаційних процесів, розроблення та виробництво сучасного озброєння, посилення захисту енергетичної інфраструктури, залучення інвестицій у економіку, вдосконалення політики щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства об’єднання українців і забезпечення соціальної інтеграції військовослужбовців.

Очікується, що деталі плану будуть озвучені президентом під час засідання парламенту.