Північна Корея вчергове провела випробування крилатих ракет

Північна Корея у п’ятницю провела четверте за останні десять днів ракетне випробування, запустивши кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя в напрямку Жовтого моря.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомляє Yonhap.

Військові Південної Кореї зафіксували ракетні пуски близько 11 години ранку (за місцевим часом) із району на узбережжі Жовтого моря.

Інформація про кількість і типи ракет, висоту й дальності їх польоту JCS наразі не повідомляє. Її обіцяють оприлюднити після аналізу отриманих даних корейськими фахівцями спільно з партнерами зі Сполучених Штатів.

За останні десять днів це вже четверте випробування Північною Кореєю крилатих ракет. Починаючи від 24 січня КНДР кожні два-три дні запускає ракети у східному напрямку в Японське море, чи в західному у бік Жовтого моря.

Після попередніх пусків Пхеньян заявив про успішні випробування нової крилатої ракети Pulhwasal-3-31 (із корейської «вогняна стріла»), Hwasal-2 («стріла»), а також успішно проведений запуск ракет із підводного човна.

Всі перелічені крилаті ракети здатні нести ядерну зброю. Вони оснащені реактивними двигунами, летять низько і часто маневрують, тому їх важко виявити і перехопити.

Yonhap зауважує, що запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Проте це може становити серйозну загрозу безпеці через те, що на таких ракетах можуть бути встановлені ядерні боєголовки.